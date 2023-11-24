زعيما المعارضة الرئيسين في تايوان يعلنان ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن زعيما حزبي المعارضة الرئيسيين في تايوان كو وين جي، وهو يو-إيه ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها خلال شهر يناير المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة، أن المرشحين قدما أوراق ترشحهما للتسجيل في مفوضية الانتخابات المركزية في العاصمة /تايبيه/ منفصلين قبل إنتهاء فترة التقديم التي استمرت خمسة أيام، بعد إخفاق الحزبين الأسبوع الماضي في الاتفاق على دعم مرشح واحد من بينهما للانتخابات الرئاسية المقبلة .

ومن بين المرشحين، عمدة "تايبيه" سابقًا، كو وين جي، وهو زعيم حزب الشعب التايواني ثاني أكبر حزب معارض في تايوان، حيث قدم أوراق ترشحه وكان في صحبته المرشح لمنصب نائب الرئيس، وو هسين يينج.

كذلك عمدة مدينة "تايبيه" الجديدة، هو يو-إيه، زعيم أكبر حزب معارض في البلاد "الكومينتانج" قدم أوراق ترشحه إلى جانب المرشح لمنصب نائب الرئيس، تشاو شاو كانج.