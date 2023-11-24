 زعيم حماس: مستعدون لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
الجمعة 24 نوفمبر 2023 3:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

زعيم حماس: مستعدون لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة

غزة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 3:41 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 3:41 م
صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، بأن الحركة "مستعدة لاستمرار العمل مع مصر وقطر لتحقيق الوقف الشامل للعدوان على غزة" عبر وقف دائم لإطلاق نار مع إسرائيل. 

وأكد هنية في كلمة مصورة التزام حماس بتنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة التي دخلت حيز اليوم لمدة أربعة أيام، وإنجاحه "طالما التزم العدو (إسرائيل) بذلك". 

وذكر أن إسرائيل "راهنت على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية، لكنها نزلت عند شروط المقاومة وإرادة شعبنا الأبي، مما أدى للتوصل إلى اتفاق الهدنة". 

وأعرب هنية عن الشكر إلى قطر ومصر، مؤكدا "ضرورة استمرار الجهود الدولية لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاته". 

وقال "نؤكد تمسكنا بوحدة الشعب والأرض والمصير، ونشيد بالموقف العربي والإسلامي بشأن رفض أي تدخل بمصير القطاع". 

وأكد هنية أن حماس أنها لن تتخلى عن مواقعها قبل المعركة وبعد المعركة وترفض أي تدخل خارجي في شكل إدارة غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك