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القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد خاصة من عملية تسلم المحتجزين من غزة


نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 11:18 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 11:18 م

عرضت قناة القاهرة الإخبارية مشاهد خاصة من عملية تسلم المحتجزين في قطاع في قطاع غزة وتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي.

وبحسب المعلن فإن الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

تنفذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، بدأت اليوم، وجرى تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيلين، مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.

https://youtu.be/fLGAs6naHtA?si=jeAqtI6P-uin8e7V

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