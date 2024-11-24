الرومانيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في سباق رئاسي محتدم

يتوجه الناخبون الرومانيون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لاختيار رئيس جديد للبلاد.

ويعتبر رئيس الوزراء مارسيل شيولاكو، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي المرشح الأوفر حظا للفوز في الجولة الأولى، لكن السباق محتدم.

ومن غير المتوقع أن يتمكن أي من المرشحين الـ14 الحصول على أغلبية مطلقة، لذا من المرجح أن يكون هناك جولة إعادة في 8 ديسمبر المقبل.

وفي أحد الاحتمالات لجولة الإعادة، سيتنافس شيولاكو مع جورج سيميون من الحزب اليميني المتطرف "التحالف من أجل اتحاد الرومانيين". وذلك بعد أن أشارت بعض استطلاعات الرأي إلى أن سيميون سيأتي في المركز الثاني في الجولة الأولى.

ومع ذلك، ترى استطلاعات أخرى أن مرشحة الحزب الليبرالي-اليميني الإصلاحي حزب اتحاد انقاذ رومانيا، إيلينا لاسكوني، ونيكولاي تشوكا من الحزب المشارك حاليا في حكومة "الائتلاف الوطني لرومانيا" لهما فرصة متساوية في إنهاء الجولة الأولى في المركز الثاني.

يشار إلى أن الرئيس في رومانيا هو الذي يحدد سياسة البلاد الخارجية والأمنية، وهو القائد الأعلى للجيش ويشارك في مراقبة الأجهزة الاستخباراتية.

وكان كلاوس يوهانيس رئيسا لمدة 10 سنوات ولا يمكنه الترشح مرة أخرى.

وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحا (05:00 بتوقيت جرينيتش) وتغلق في الساعة 8 مساء. من المتوقع صدور التوقعات الأولية في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.