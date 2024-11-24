سيلتا فيجو يسقط برشلونة في فخ التعادل ويقدم هدية لريال مدريد

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خطف سيلتا فيجو، تعادلا قاتلا من أنياب برشلونة بنتيجة (2-2) مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الليجا.

ثنائية البارسا حملت توقيع رافينيا وليفاندوفسكي في الدقيقتين 15 و61، بينما أحرز هدفي سيلتا فيجو، ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز في الدقيقتين 84 و86.

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة في المركز 11.

وبات ريال مدريد (27 نقطة) أمام فرصة ثمينة لتقليص الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط فقط، حال فوزه مع ليجانيس، علما بأن الملكي يمتلك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.