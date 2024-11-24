 ضبط 2 طن دقيق مدعم و1000 لتر زيت مجهول المصدر في الشرقية - بوابة الشروق
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ضبط 2 طن دقيق مدعم و1000 لتر زيت مجهول المصدر في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 2:03 م | آخر تحديث: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 2:08 م

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط صاحب سوبر ماركت وتاجر جملة؛ لحيازته كمية من زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره قدرها 1000 لتر، بإجمالي طن زيت طعام مجهول المصدر.

وجرى ضبط مخزن لصاحب مخبز بلدي؛ لحيازته 40 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% مخصص للمخابز البلدية المدعمة، بكمية قدرها 2 طن دقيق قام بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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