علقت الدكتورة إيمان ماهر عضو مجلس نقابة الأطباء البيطرين، على واقعة إصابة 18 شخصًا في محافظة أسيوط، بسبب كلب "مسعور"، قائلة إن تواجد الحيوانات جزء من توازن البيئة و "مش كل كلب في الشارع هو كلب مسعور بالفطرة.. الكلب المسعور ليه مواصفات مميزة جدًا نخلي بالنا منها".

وأضافت في مداخلة هاتفية على برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أهم هذه المواصفات هو خوف الكلاب المصابة بالسعار من المؤثرات الخارجية مثل الضوضاء والضوء، بما يحفزه للهجوم، بالإضافة للخوف من المياه، موضحة أن هذه الكلاب لا تستطيع شرب السوائل.

وتابعت أن هذه الكلاب لن تسمح للبشر بالاقتراب منها، وأنهم سيبادرون بالهجوم، قائلة: "لازم نفرق بين الكلب الخائف من البشر.. والكلب المسعور اللي بيهاجم بشكل غير مباشر أي حد".

وأوضحت أن الكلاب المسعورة لا تظهر عليها علامات جسدية مميزة، معلقة: "مفيش أي علامات مميزة على جسده وكلها تصرفات خلقية كلها".

ونصحت من تعرضوا للعض من هذه الكلاب بالتوجه لمصدر مياه جاري، لغسل الأيدي لمدة 5 دقائق على الأقل، مشيرة إلى أن فايروس السعار حساس جدًا.

وشددت على ضرورة التوجه للمستشفيات الحكومية للحصول على مصل السعار 4جرعات، والمدة الزمنية بينهم تتراوح بين اليوم والـ21 يومًا، بما يعطي حماية كاملة ضد مرض السعار، داعية المصابين بعد الحصول على المصل بالتوجه للمديرية البيطرية للإبلاغ عن الإصابة ومكان وقوعها.

ودعت لعدم التعرض لكلاب الشوارع، بالضرب والأذى أو التسميم وغيرها، موضحة تواجد جهات مختصة للتعامل معها، كالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمديريات البيطرية بالمحافظات.

وأشارت إلى أن هذه المديريات تتوجه في يوم تلقي البلاغ أو اليوم التالي له لفحص هذه الكلاب، موضحة أنهم يفحصونها للتأكد إن كانت مصابة بالسعار أم لا.

وأصيب 18 شخصا، السبت، بعقر كلب ضال بعزبة العقايلة بمركز البداري في محافظ أسيوط ، حيث تم نقل المصابين إلي مستشفى البدارى لتلقي العلاج، وأُخطر الطب البيطري لتنظيم حملة لمكافحة الكلاب الضالة.