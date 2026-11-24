واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 3.149 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 2.823 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققة زيادة بلغت نحو 326 مليون دولار وبمعدل نمو 11.5%، لتستحوذ على نحو 48% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، وفقا لبيان صادر اليوم عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغ نحو 1.382 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.153 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت نحو 228 مليون دولار وبمعدل نمو 19.8%، وهو أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية، لترتفع مساهمته إلى نحو 21% من إجمالي صادرات القطاع.

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول الإفريقية غير العربية نحو 476 مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 432 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة، بزيادة بلغت نحو 44 مليون دولار وبمعدل نمو 10.1%، ما يؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.

كما بلغ إجمالي الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026 نحو 6.557 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 5.727 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من عام 2026، محققة نموا بنسبة 14.5% وبزيادة قدرها نحو 830 مليون دولار.

من جانبه، قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن تجاوز صادرات الصناعات الغذائية المصرية حاجز 6.5 مليار دولار خلال عشرة أشهر فقط يعكس ما وصل إليه القطاع من قدرة متزايدة على المنافسة والتوسع في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الأهمية الحقيقية للنتائج المحققة لا تقتصر على ارتفاع قيمة الصادرات، وإنما تمتد إلى اتساع قاعدة الأسواق والشركات والمنتجات المصدرة، وتعدد مصادر النمو، وهو ما يمثل أساسا أكثر قوة واستدامة لمواصلة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة.

وأكد بزان أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الزخم وتحويل النمو المحقق إلى توسع تصديري مستدام، مضيفا أن المجلس سيواصل العمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية والوطنية على فتح أسواق جديدة ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تكثيف أنشطة الترويج التجاري وبعثات الأعمال ودراسات الأسواق وبرامج بناء القدرات.