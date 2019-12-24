 بدء معاينة طلبات إنشاء آبار نشو في قرية القصر بمرسى مطروح - بوابة الشروق
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بدء معاينة طلبات إنشاء آبار نشو في قرية القصر بمرسى مطروح

أحمد سباق:
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 1:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 1:49 م

 

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم البدء في لجنة المعاينات لإنشاء آبار نشو في قرية القصر، بمشاركة تنمية القرية والموارد المائية والتنمية المستدامة.

وأضاف المعداوي أن المعاينة تمت للمتقدمين بطلب لإنشاء الآبار بقرية القصر؛ حيث توجهت لجنة من إدارة تنمية القرية بالمركز إلى محل إقامتهم؛ للمعاينة على الطبيعة ومعرفة مدى أحقية المتقدم طبقا للشروط والضوابط للمستحقين بإنشاء الآبار.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن اللجنة ترسل إحداثيات المعاينات من موقع المنطقة عن طريق جهاز "gps" إلى مديرية الزراعة؛ لإجراء المعاينات الخاصة بهم للمتقدمين بإنشاء آبار.

وأكد رئيس المدينة أنه سيتم بحث الطلبات المقدمة من المواطنين لإنشاء آبار نشو في التجمعات الصحراوية التي تحتاج إليها.


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