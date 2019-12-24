بيلوسي ترفض تسمية ممثلي الإدعاء قبل تحديد أسس محاكمة ترامب



مجموعة جمهورية مناهضة للرئيس الأمريكى تطلق حملة للمطالبة بشهادة كبار مسؤولي ادارته خلال المحاكمة



جددت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي، أمس الأثنين، تمسكها بموقفها الرافض لاختيار ممثلى الإدعاء فى محاكمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على خلفية قضية أوكرانيا حتى يتم تحديد أسس واضحة لقواعد المحاكمة في مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون.

وكتبت بيلوسي عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا يمكن لمجلس النواب اختيار مديروا المساءلة حتى نعرف الكيفية التي ستسير خلالها المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ"، مضيفة: "منع ترامب مسؤولون أمريكيون من الإدلاء بشهادتهم كما حجب وثائق هامة عن مجلس النواب وعن الأمريكيون بسبب ادعاءات زائفة حول عملية العزل التي تتم في المجلس. فما عذره الآن؟"، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

ومديرو المساءلة هم أعضاء في مجلس النواب الذين سيعملون ، بشكل أساسي ، كمدعين ضد ترامب في محاكمته بمجلس الشيوخ.

جاءت تصريحات بيلوسي عقب انتقاد ترامب لقرارها بعدم إرسال لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ حتى الآن. وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تجري بيلوسي أكثر المحاكمات ظلما في تاريخ الكونجرس الأمريكي، وتنتهك كل القوانين أثناء القيام بذلك، لقد خسرت دعم الكونجرس سلفا وستخسره مرة أخرى".

وفي الوقت الذي يدعم فيه الديموقراطيون قرار بيلوسي بحجب لائحة الاتهام حتى يتثنى لهم الحصول على معلومات اكثر دقة حول الكيفية التي ستجرى بها المحاكمة، يتهمها الجمهوريون بالتحيز السياسي.

من جهته انتقد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل خلال مقابلة عبر شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية قرار بيلوسي، معربا عن عدم استعجاله بدء المحاكمة.

واوضح ماكونيل أن "بدء المحاكمة في مجلس الشيوخ مرهون بتقديم بيلوسي للائحة الاتهام بشكل فعلي إلى المجلس"، مضيفا: "من الواضح أن بيلوسي تحاول إخبارنا بالكيفية التي ندير بها المحاكمة".

ووجه ماكونيل حديثه لبيلوسي قائلا: "لست حريصا على إجراء هذه المحاكمة لذا إذا اردت الاستمرار في حجب لائحة الاتهام فأفعلي ذلك".

إلى ذلك، أطلقت مجموعة "الجمهوريون من أجل سيادة القانون" المناهضة لترامب حملة إعلانية جديدة طالبت فيها بإدلاء بعض من مسؤولي البيت الأبيض بشهاداتهم في محاكمة ترامب.

وتحتوي الحملة الإعلانية على 11 لافته إعلانية رقمية و5 مقاطع فيديو، بما في ذلك إعلان على الصعيد الوطني سيتم بثه عبر شبكة "فوكس نيوز".

وتطالب الحملة بالسماح لكل من المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني، والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بالإدلاء بشهادتهم في محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ. ويقول الإعلان "يجب أن يشهد هؤلاء الشهود".

وتظهر اللافتات الرقمية أربعة من المسؤولين السالف ذكرهم وعلى افواههم شريط لاصق بالإضافة إلى تعليق مكتوب وهو "ما الذي يخفيه ترامب؟".

وقال المتحدث باسم المجموعة الجمهورية، إن مجلس الشيوخ يحتاج إلى "محاكمة عادلة ومفتوحة" تتضمن شهادة هؤلاء المسؤولين.

ويضم مجلس الشيوخ الآن 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين بالإضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون فى العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا ولذا فإن عزل ترامب يحتاج موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين، وهو أمر مستبعد.