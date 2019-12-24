 بابا نويل يوزع الهدايا على السياح بمطار الغردقة الدولي - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 11:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

بابا نويل يوزع الهدايا على السياح بمطار الغردقة الدولي

كمال رشاد
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 10:52 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 10:52 م

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار الغردقة الدولي، مراسم استقبال للوفود السياحية القادمة من دول العالم إلى البحر الأحمر، بتوزيع شخص يرتدي ملابس بابا نويل الهدايا على السائحين، وذلك تزامنًا مع احتفالات أعياد الكريسماس، وتوافد أعداد كبيرة إلى البحر الأحمر في هذا التوقيت من كل عام.

وقال حاتم كمال مدير العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي، إنه تم تنظيم هذه الفاعلية لمشاركة السائحين الأجانب احتفالات الكريسماس، والذين أبدوا سعادة كبيرة بوجود بابا نويل والتقطوا الصور التذكارية معه، وسط الزينات وشجرة عيد الميلاد التي أعدتها إدارة المطار خصيصًا لهذه المناسبة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك