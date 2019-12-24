بابا نويل يوزع الهدايا على السياح بمطار الغردقة الدولي

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار الغردقة الدولي، مراسم استقبال للوفود السياحية القادمة من دول العالم إلى البحر الأحمر، بتوزيع شخص يرتدي ملابس بابا نويل الهدايا على السائحين، وذلك تزامنًا مع احتفالات أعياد الكريسماس، وتوافد أعداد كبيرة إلى البحر الأحمر في هذا التوقيت من كل عام.

وقال حاتم كمال مدير العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي، إنه تم تنظيم هذه الفاعلية لمشاركة السائحين الأجانب احتفالات الكريسماس، والذين أبدوا سعادة كبيرة بوجود بابا نويل والتقطوا الصور التذكارية معه، وسط الزينات وشجرة عيد الميلاد التي أعدتها إدارة المطار خصيصًا لهذه المناسبة.