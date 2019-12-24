توقعات بتراجع أعداد المواليد في اليابان بمعدل أسرع من تقديرات الخبراء

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المواليد في الدولة من المتوقع أن ينخفض بنسبة 5.9 % عن العام الماضي ليصل إلى 864 ألف هذا العام، وهو ما يمثل تراجعا بمعدل أسرع من الذي قدره الخبراء.

وقال تقرير صادر عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية إن العدد يقل عن عدد المواليد في عام 1977 مليون و755 ألفا و100 مولود)- ووصل مرة أخرى إلى مستوى منخفض جديد منذ أن بدأت الحكومة في تجميع الأرقام المقارنة في عام 1899.

وفي تقرير صادر عام 2018، توقع المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي أن ينخفض عدد المواليد الجدد إلى 921 ألف مولود في عام 2019 وإلى 860 ألف مولود في عام 2023.

ويمثل العدد الأدنى المتوقع الجديد أخبار سيئة لـ"استراتيجية النمو" لرئيس الوزراء، شينزو آبي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الوفيات إلى مستوى قياسي بلغ مليونا و376 ألف حالة وفاة، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان الطبيعي بمقدار 512 ألف نسمة، حسبما ذكرت الوزارة.

وتعهد آبي بمعالجة الأزمة الديموغرافية. ومع ذلك، انخفض عدد المواليد بنسبة 16% منذ توليه منصبه في أواخر عام 2012.

ومن المتوقع أن يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر 40% من سكان اليابان بحلول عام 2060، وفقا للمعهد.