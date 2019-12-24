عبد الحفيظ: يجب تطبيق الفار بسرعة ليرتاح الجميع

طالب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن دخول التقنية في الدوري سينهي الكثير من الحالات الجدلية في المبارايات.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»: «لابد من تطبيق الفار بسرعة أفضل من أي كلام، ليرتاح الجميع».

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: «الكرة الأوروبية سبقتنا بمسافة كبيرة، والتحكيم هناك لحد كبير جدا مقبول، ولا توجد اعتراضات ومع ذلك تم تطبيق الفار».

وتابع: «ردودنا محسوبة وموزونة، لا أريد التطرق لأي أمور خارج الملعب، لدينا فريق جيد وقوي ويستعد بشكل جيد، أي أمور خارجية لا أريد الرد عليها حاليا، فالناس لها عين ترى وعقول تفكر بها».

وكانت مباراة الأهلي أمام ضيفه الاتحاد السكندري، والتي أقيمت مساء أمس الإثنين على ملعب القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، قد شهدت جدلًا كبيرًا على صحة هدف الأهلي الثاني والذي سجله محمد مجدي أفشة.