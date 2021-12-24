اتحاد منتجي الدواجن: الزراعة وعدتنا بتنشيط ملف الصادرات الداجنة

قال المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الاتحاد تلقى وعودًا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتنشيط ملف الصادرات الداجنة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" على شاشة "القاهرة والناس"، إنّ هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير، كاشفًا أن ثماني مؤسسات ستدخل المنظومة كذلك عمّا قريب.



وشدّد على ضرورة فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنشآت الداجنة المحلية والخالية من أنفلونزا الطيور، لافتًا إلى أن الوزارة عدة بفتح أسواق السعودية والكويت، وكذا من الضروري العمل في دول غرب وشرق إفريقيا.



وأشار إلى أنه تم تزويد وزارة التجارة والصناعة البيانات اللازمة لإدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، داعيًّا للإسراع من هذا الإدراج لتحقيق التوازن في الأسواق.



في شأن آخر، كشف العناني أن الكثير من أصحاب المجازر المتميزة محبوسون بسبب غياب مواصفة مفروم الدواجن، على الرغم من تميز هذه المجازر وحصولها على شهادات عالمية.



ورأى أنه لابد من إعادة النظر في صياغة مواصفة مفروم الدواجن وذلك باشتراك أصحاب المجازر وأهل الخبرة.