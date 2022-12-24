شهدت محافظة الإسكندرية بدءً من الساعات الأولى من اليوم السبت، أمطارًا متوسطة زادت شدتها إلى غزيرة في بعض مناطق الإسكندرية، ورياح شديدة وارتفاع في موج البحر وفق تقرير غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وتابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، صباح اليوم السبت، أعمال رفع بعض تجمعات مياه الأمطار أمام حي شرق وأسفل كوبري سيدي جابر.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن مياه الأمطار وصلت لغزيرة ببعض المناطق، وتسببت في بعض التجمعات التي تعاملت معها على الفور معدات وسيارات الشركة.

كما أكد استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.

جدير بالذكر أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات وفرق الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة الجوية.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رسائل صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".