العثور على أخر ضحايا انهيار أرضي بموقع تخييم في ماليزيا

تمكن رجال الإنقاذ من العثور على جثمان أخر ضحايا الانهيار الأرضي، الذي وقع في معسكر تخييم بماليزيا، بعد 8 أيام من وقوع الحادث المأساوي.



وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ بولاية "سيلانجور" الماليزية - في تغريدة عبر (تويتر) نقلها راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري اليوم السبت - إنه تم العثور على جميع الضحايا الـ31 الذين لم ينجوا من الانهيار الأرضي.



ويُعتقد أن الضحية الأخيرة هو فتى يبلغ من العمر 11 عاما.



ودمر الانهيار الأرضي موقعا للتخييم غير مرخص صباح الجمعة الماضي، بينما كان الأشخاص ينامون في خيامهم في "باتانج كالي"، وهي منطقة جبلية شهيرة بالقرب من مرتفعات "جنتنج" وتقع على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال العاصمة كوالالمبور. وخلف الحادث 31 قتيلا، نجا منه 61 شخصا من أصل 92 شخصا.