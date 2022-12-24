المرصد السوري: جرحى باستهداف مسيرة تركية لمزرعة بريف القامشلي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسيرة تركية انتحارية استهدفت، اليوم السبت، مزرعة بالقرب من قرية خزيموك شمال شرقي القحطانية بريف القامشلي شمالي الحسكة السورية.



وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرًا له في بيان صحفي اليوم، إن الاستهداف أسفر عن سقوط جرحى إلى جانب أضرار مادية.



ويرتفع عدد المصابين بذلك إلى 96 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع عام 2022، ما تسبب بمقتل 83 عسكريًا و12 مدنيًا، بالإضافة لإصابة أكثر من 125 شخصًا، وفق المرصد.



وتشهد مدينة القامشلي استهدافات متكررة جراء قصف الكثير من الآليات والمقرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بواسطة الطيران التركي المسير.