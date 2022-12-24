قالت هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الجوية شنت ثلاث ضربات على مجموعات من أفراد وأسلحة ومعدات عسكرية للقوات الروسية، وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية مجموعتين من القوة العاملة الروسية ونظام صواريخ إس-300.



ونقلت وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية علن الهيئة قولها إن الجيش الروسي يركز جهوده على إجراء عمليات هجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا، ويحاول تحسين موقعه التكتيكي في اتجاه كوبيانسك.



ووفقا لبيانات هيئة الأركان العامة، لم يتغير الوضع في اتجاهات فولين وبوليسيا وسيفرسكي بشكل كبير، ولم يتم اكتشاف أي علامات على تشكيل مجموعات هجومية.



وأضافت أن القوات الروسية فرضت حظر تجول على مدار 24 ساعة في منطقة هورنوستايفكا التي

تم الاستيلاء عليها مؤقتا في منطقة خيرسون، وأنه اعتبارا من 25 ديسمبر 2022 إلى 3 يناير 2023. لمدة 10 أيام تقريبا، يمنع على السكان المحليون من مغادرة منازلهم والتحرك عبر المنطقة.