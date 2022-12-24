رئيس الأسقفية في عظة عيد الميلاد: نصلي أن يمنح بلادنا سلاما وبركات وفيرة

صلى الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر، في قداس عيد الميلاد المجيد، قائلًا: "نصلي أن يمنحنا الله سلامًا وبركات وفيرة".

وتابع في عظة القداس: "أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهدا كبيرا لنحتفل بأمان".

وردد رئيس الأساقفة: "نصلي لأجل مصر، فنحن نعيش بناء مشروعات عملاقة فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة فلنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك ولأجل أن نبقى أمنين وسط ظروف العالم من حولنا".

وأعرب المطران عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني إنجازات ضخمة.

وقدم المطران الشكر لكلا من محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية ممثلا للرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ممثلا عن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية ممثلا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عمرو الوردانى مندوبا عن الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والشيخ سيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف نائبا عن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

كما حضر نيابة عن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القس ميخائيل أنطون، ودياكون أنطونيوس وصفى والقمص سرجيوس وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والأنبا روفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة والذى أوفد للتهنئة القس كاراس لمعى والأستاذ جورج شكرى، والأستاذ ألبرت مكرم والدكتور القس أندريا ذكى رئيس الطائفة الإنجيلية والذى أوفد للتهنئة القس رفعت فتحى الأمين العام لمجلس كنائس مصر.

كما قدم المطران الشكر لكل من السفير جارث بيلى سفير دولة المملكة المتحدة بالقاهرة، والسفير دانيال روبينستن سفير دولة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والسفير هان موريتس سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، بالإضافة لمشاركة الأحزاب السياسية؛ حزب المصريين الأحرار و حزب مستقبل وطن.

وخص رئيس الأساقفة بالشكر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والذى أوفد محمد عثمان الإمام رئيس حى غرب القاهرة وأيضا اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.