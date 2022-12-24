حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، امتصاص غضب الأكراد بعدما هاجم مسلح مركزا لجاليتهم في وسط باريس ثلاثة أشخاص، قائلا: إن أكراد فرنسا استهدفهم هجوم شنيع، قلوبنا مع الضحايا.



وأضاف ماكرون - بحسب إذاعة "مونت كارلو" الدولية - "قلوبنا مع الضحايا والذين يصارعون من أجل الحياة، وعائلاتهم وأحبائهم".



واستخدمت الشرطة الفرنسية - مساء الجمعة - قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أكراد تجمّعوا قرب مركز ثقافي كردي في وسط باريس، بعدما قتل أمامه مسلّح ثلاثة أشخاص.



وبدأت الصدامات عندما حاول الحشد اختراق طوق أمني فرضته الشرطة حول وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي توجّه إلى مكان الهجوم للاطّلاع على آخر مستجدّات التحقيق والتحدّث إلى الصحافيين.



وأطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ألقوا من ناحيتهم مقذوفات باتجاهها وأحرقوا حاويات قمامة وأقاموا حواجز في الشارع.