نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق: جيشنا لم يحقق أي إنجازات في غزة

قال نائب رئيس هيئة الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي اللواء يائير جولان، إنه لا يرى أي إنجازات حققها جيش الاحتلال حتى الآن في قطاع غزة.



وأضاف في مقابلة مع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه لا يعرف إلى أي مدى ستصل إسرائيل في تلك الحرب على قطاع غزة، وبخاصة أنه لم يتم تحقيق أي إنجازات تذكر.



وأشار إلى أن الأسرى والمحتجزين لدى حماس في غزة لم يتم إطلاق سراحهم.



وأوضح أنه ينبغي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأكيد من سيتولى مقاليد الأمور في قطاع غزة بعد الحرب، وأن يشرح ذلك للمواطن الإسرائيلي العادي.



ولفت إلى أنه كلما تعمق الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة كلما زاد ضرر إسرائيل وكلفتها من وراء تلك الحرب.



وأشار يائير جولان، عضو الكنيست السابق عن حزب "ميرتس"، أن حركة حماس هي التي بإمكانها إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في غزة، مطالبا بلاده بمعرفة ما هي أهداف الحرب على قطاع غزة.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل تسعة من عسكرييه في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 486 قتيلا.



وقال جيش الاحتلال في بيان، إن بين القتلى 158 عسكريا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996، بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.



علما بأن حصيلة جيش الاحتلال مشكوك فيها، وتؤكد المقاومة الفلسطينية أن الحصيلة الفعلية أضعاف ما يتم إعلانه.