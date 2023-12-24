رئيس اقتصادية قناة السويس: لدينا 400 منشأة لوجستية ووفرنا 100 ألف فرصة عمل

• جمال الدين: 12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس

استعرض وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الإنجازات التي شهدتها المنطقة ودورها في جذب الاستثمارات.



وأشار خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلى وجود 10 مناطق صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وأوضح جمال الدين خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من عضو مجلس الشيوخ، طارق نصير بشأن تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعمل بها أكثر من 400 منشأة لوجستية صناعية خدمية، ويوجد بها أكثر من 100 شركة تعمل في الموانئ الاقتصادية، فضلًا عن وجود 14 مطورا صناعيا.



وقال جمال الدين إن "المساحة الكلية للمنطقة الاقتصادية توازي حجم دول"، موضحًا أن مساحتها 455 كم متر مربع، مؤكدا المساهمة في توفير فرص العمل بشكل مباشر أو غير مباشرة، مشيرا إلى توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.



ولفت إلى وجود خمس مشغلين عالميين في الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقال إن "12% من التجارة العالمية تمر عبر القناة، ومرت 26 ألف سفينة في 2022، والرقم قد يتعدى ذلك في 2023 ".



وأضاف جمال الدين "ما تحقق العام الجاري، إعادة صناعة كانت غير موجودة في مصر، وهي تموين السفن والخدمات البحرية من قبل المشغلين العالميين بالتعاون مع وزارة النقل، والبترول، وهيئة قناة السويس".



ولفت إلى وجود أماكن انتظار في ميناء شرق بورسعيد و ميناء السخنة، وقال إنه منذ 18 مايو حتى 1 نوفمبر تم تموين 700 سفينة بوقود أحفوري وخدمات بحرية، من 26 ألفا، وأضاف "نتوقع زيادة العام الجاري وتوسع في توفير الوقود الأخضر".



وأكد جمال الدين أن الاستثمار في البنية التحتية الطرق والأنفاق ساعد في جذب الاستثمارات والتنقل بأريحية في تحريك البضائع من السخنة وبورسعيد للتصدير وزيادة الأعمال في المنطقة الاقتصادية.



ولفت إلى أن ميناء شرق بورسعيد طبقًا للبنك الدولي اعلاشر ف يالعالم الثاني في أفريقيا من حيث الأداء في الترانزيت والحاويات في الترانزيت.