رئيس وزراء فلسطين: ننسق مع مصر لتسهيل خروج الجرحى عبر معبر رفح

توجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالشكر والتقدير لمصر على ما تقوم به في عدة مسارات لحل القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن فلسطين تعمل مع مصر على منع التهجير لأنه لازال هدفًا إسرائيليًا على الطاولة، مشيدًا بالموقف الصلب للرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني.

وأشار إلى أن «ملف التهجير جزء لا يتجزأ من منظور الأمن القومي المصري»، قائلًا إن «فلسطين تعمل مع مصر في غرفة عمليات مشتركة على معبر رفح؛ لتسهيل خروج الجرحى، وإدخال المواد الإغاثية لقطاع غزة».

ونوه أن إسرائيل تتحدث عن 3 قضايا الآن؛ الأول استمرار احتلال القطاع لفترة طويلة، والثاني عدم وجود أفق زمني لموعد انتهاء الحرب والعدوان والاحتلال، والثالث ضم مناطق من شمال وشرق غزة.

وأكد أن الفلسطينيين سيبقون في صدام مع الاحتلال إلى أن يندحر، معقبًا: «الإسرائيليون يريدون سلطة متعايشة مع الاحتلال ونحن سلطة في مواجهة الاحتلال».