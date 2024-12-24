إيران ترفع الحظر عن تطبيق واتساب

صوّت المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران، الثلاثاء، على رفع الحظر المفروض منذ أكثر من عامين على استخدام تطبيق واتساب للرسائل، وفق الإعلام الرسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن المجلس الأعلى للفضاء السيبراني يوافق بالإجماع على رفع الحظر على واتساب و(متجر التطبيقات الإلكترونية) جوجل بلاي، مشيرة إلى أن الأمر خطوة أولى في خطة رفع القيود والحجب.

وعُقدت الجلسة الثالثة للمجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران برئاسة الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، وبحضور رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين والمستقلين في البرلمان.

وفرضت إيران على مدى سنوات قيودا مشددة على استخدام الإنترنت فوضعت ضوابط على تطبيقات التواصل الاجتماعي الشعبية مثل «فيسبوك» و«إكس».

كما فُرضت قيود أكثر تشددا بعد احتجاجات العام 2019 ضد أسعار الوقود ولاحقا بعد التظاهرات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بينما كانت محتجزة لدى الشرطة عام 2022.

وحظرت السلطات تطبيقات للرسائل النصيّة بينها واتسآب وتلجرام وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب.

فيما اعتاد الإيرانيون على مر السنوات على استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية للالتفاف على القيود.