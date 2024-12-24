واصلت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 5 جنيهات أخرى، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى نحو 3745 جنيها، مقابل 3750 جنيها فى بداية تعاملات اليوم، بحسب شعبة الذهب.

ووفقا للأسعار الرسمية للشعبة، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 3210 جنيهات، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 4251 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 40 جنيها ليصل إلى 29260 ألف جنيه، مقارنة بـ 30 ألف جنيه فى بداية تعاملات اليوم.

وفى الأسواق العالمية، استقر سعر الذهب على خلفية قيام المتداولين بتقييم آفاق السياسة النقدية الأمريكية، بعد أن جاء مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل من التوقعات الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الأونصة حوالي 2630 دولاراً خلال تداولات هادئة بعد إغلاقه نهاية الأسبوع الماضي بارتفاع 1.1%، عقب صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر نوفمبر. كانت أرقام التضخم مستقرة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لصناع السياسة النقدية الأمريكية الذين يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال عام 2025.

وقفز الذهب بنحو 27% هذا العام ليبلغ مستويات سعرية قياسية، بدعم من التيسير النقدي الأمريكي، والطلب المرتفع عليه كملاذ آمن، والإقبال على شراء السبائك من قِبل البنوك المركزية حول العالم. مع ذلك، تباطأ المسار الصاعد للمعدن الأصفر بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، مما عزز الدولار. إذ يجعل الدولار القوي السلع الأساسية المقوّمة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على معظم المشترين.

سعر الأوقية ارتفع بمقدار 0.4% ليصل إلى 2632.17 دولار، بعد انخفاضه بنسبة 1% الأسبوع الماضي. واستقر مؤشر بلومبرج للدولار الفوري، بعد مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%. في حين ارتفع البلاتين بأكثر من 1% والبلاديوم 0.7%.