رئيس نيجيريا يدافع عن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المطبقة منذ توليه منصبه

دافع الرئيس النيجيري بولا تينوبو، عن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تم تطبيقها منذ توليه منصبه في مايو من عام 2023، باعتبارها ضرورية لمنع حدوث أزمة وطنية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن تينوبو قوله أمس في مؤتمر صحفي نادر عُقد في لاجوس، العاصمة التجارية للبلاد: "إننا نهدر الإنفاق الخاص بمستقبلنا، ونهدر ثروة جيلنا".

جدير بالذكر أن زعيم الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، اتخذ عددا من الإجراءات منذ توليه منصبه، تشمل خفض قيمة النيرة (العملة المحلية)، وإلغاء نظام سعر الصرف المتعدد المعقد، وإلغاء الدعم المكلف للبنزين.