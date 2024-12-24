تنطلق الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه سنويا الهيئة العربية للمسرح، في الفترة من 9 إلى 15 يناير المقبل بمسقط، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والجمعية العمانية للمسرح.

ويشارك في المهرجان، 15 عرضًا مسرحيًّا من 13 دولة عربية، 11 منها تتنافس على جائزة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي، إضافة لمشاركين من 21 دولة عربية، و500 مسرحي عربي من مختلف أنحاء العالم يشاركون في المهرجان.

وكانت الهيئة العربية للمسرح، شكلت لجنة مشاهدة واختيار عربية، نظرت في 175 طلب مشاركة، وتكونت هذه اللجنة من الدكتور يوسف عايدابي، من السودان رئيسا وعضوية كل من د. جبار جودي من العراق، والمخرج خالد جلال من مصر، هزاع البراري من الأردن ويوسف الحمدان من البحرين.

ومشاركات العروض في المهرجان بها مسارين، المسار الأول يتنافس فيه 11 عرض على جائزة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهي "ماكبث المصنع" فريق كلية طب أسنان جامعة القاهرة مصر، عن ماكبث شكسبير، وإعداد وإخراج محمود ابراهيم الحسيني، و"أسطورة شجرة اللبان" فرقة مزون، سلطنة عمان، عن رواية موشكا لمحمد الشحري/ اقتباس نعيم نور، وإخراج يوسف البلوشي.

ويشارك "البخارة" أوبرا تونس، و

قطب المسرح تونس، وتأليف صادق الطرابلسي، وإلياس الرابحي، وإخراج صادق الطرابلسي، و"الملجأ" معمل 612 الأردن، وتأليف نجيب نصير وسوسن دروزة، إخراج سوسن دروزة والحاكم مسعود، و"المؤسسة" مسرح الصواري البحرين، عن نص أنطونيو باييخو، إعداد عيسى الصنديد، وإخراج عيسى الصنديد، و"بين قلبين" مشيرب للإنتاج الفني قطر، تأليف طالب الدوس، إخراج محمد يوسف الملا.

كما يشارك "ريش" شادن للرقص المعاصر فلسطين، تصميم وإخراج شادن أبوالعسل، و"سيرك" الفرقة الوطنية للتمثيل العراق، تأيف وإخراج جواد الأسدي، و"غصة عبور" فرقة المسرح الكويتي الكويت، تأليف تغريد الداوود، إخراج محمد الأنصاري، و"كيف نسامحنا؟" مسرح الشارقة الوطني الإمارات، تأليف اسماعيل عبد الله، إخراج محمد العامري، و"هُمْ" مسرح أنفاس المغرب، وتأليف عبدالله زريقة، إخراج أسماء الهوري.

أما عروض المسار الثاني فهي 4 عروض، "ذاكرة صفراء" فرقة نورس المسرحية السعودية، تأليف عباس الحايك. إخراج حسن العلي، "عد عكسي" المسرح القومي، دمشق سوريا، تأليف وإخراج موسيقي سامر الفقير، تأليف ودمى وإخراج العرض هنادة الصباغ، و"نساء لوركا" الفرقة الوطنية للتمثيل العراق، عن نصوص للوركا، تأليف وإخراج عواطف نعيم، و"هاجّة" بوابة 52 - مسرح الناس تونس، تأليف دينا مناصرية، إخراج دليلة مفتاحي.



واختارت الهيئة العربية للمسرح، الفنان الفلسطيني فتحي عبد الرحمن ليكتب ويلقي رسالة اليوم العربي للمسرح الذي يصادف العاشر من يناير من كل عام.

الجدير بالذكر أن فتحي عبدالرحمن من أهم المسرحيين الفلسطينيين المؤثرين في صياغة المشهد الفلسطيني المقاوم منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي وفي ساحات عربية مختلفة، مصر والعراق وسوريا ولبنان والأردن، وأخيرا فلسطين، وإضافة لكونة مخرجا فهو كاتب وناقد وممثل، وهو مؤسس فرقة المسرح الشعبي.

وتقام خلال المهرجان العديد من الفعليات منها ندوة إصدارات حول المسرح في سلطنة عُمان، وندوة المسرح والذكاء الاصطناعي بين صراع السيطرة وثورة الإبداع الإنساني، إضافة إلى ثلاث جلسات توقيع الإصدارات العمانية والعربية في معرض منشورات الهيئة العربية للمسرح، وتصل الإصدارات إلى 370 عنوانا من بينها 9 كتب جديدة حول المسرح العُماني صدرت بمناسبة المهرجان، وسيشهد معرض إصدارات الهيئة العربية للمسرح جلسات لتوقيع 33 من المؤلفات حول المسرح العماني والخليجي والعربي، الصادرة ضمن منشورات الهيئة.

وكانت أعلنت الهيئة، في مطلع ديسمبر الجاري، أسماء الفائزين في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي، والتي نظمت تحت عنوان (التراث والمسرح، وما بعد التراث في المسرح العربي، رؤية نقدية في سبيل صياغة عربية جديدة)، وتشكلت لجنة التحكيم من د. شمس الدين يونس من السودان، الدكتور عبد الرحمن بن زيدان من المغرب، الدكتور محمد شيحة من مصر، وكان الفوز من نصيب الدكتورة الزهرة براهيم من المغرب بالمركز الأولى، والحسين الرحاوي من المغرب بالمركز الثاني، وحسام محيي الدين من لبنان بالمركز الثالث، وسيتم تكريم الفائزين ضمن مراسم حفل ختام المهرجان.