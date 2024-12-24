محامي الرئيس الكوري الجنوبي: من غير المرجح أن يمتثل الرئيس لطلب استجوابه هذا الأربعاء

قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح أن يمتثل الأخير لطلب الحضور للاستجواب هذا الأسبوع من قبل فريق التحقيق في الأحكام العرفية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويسعى فريق التحقيق المشترك إلى استجواب يون شخصيا بشأن تورطه المزعوم في المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، على خلفية اتهامات بالتمرد وسوء استخدام السلطة، وطلب منه الحضور للاستجواب يوم غد الأربعاء.

ومن جانبه، قال سوك دونج-هيون، محامي يون، إن موكله يعطي الأولوية لإجراءات المحكمة الدستورية بشأن عزله، وإنه يخطط لإصدار بيان بشأن موقفه من المحاكمة بعد يوم عيد الميلاد.

وقال سوك للصحفيين: "نرى أنه من المستبعد أن يتمكن من الحضور غدا".

وأضاف: "يعتقد الرئيس أن إجراءات محاكمة العزل التي تجريها المحكمة الدستورية يجب أن تكون لها الأولوية، بعدما بدأت الجمعية الوطنية عملية العزل".

أرسل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين استدعائين إلى جانب يون، طالبا حضوره للاستجواب في إطار التحقيقات في أمر الأحكام العرفية القصير الذي أصدره يون، بيد أن يون لم يمتثل للاستدعاء الأول للحضور يوم الأربعاء الماضي