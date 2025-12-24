أعلنت جامعة طنطا، عقد المؤتمر الدولي الثاني لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني بكلية الهندسة بعنوان: "تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر الحديثة"، في الفترة من ١٨ – ٢٠ إبريل ٢٠٢٦ بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

1. الحلول الذكية في العمارة والعمران.

2. التصميم البيئي والتكيف مع التغير المناخي.

3. التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمارة والعمران.

4. التراث والهوية في العمارة والعمران المعاصر.

5. الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمارة والتصميم العمراني.

6. التعليم المعماري والبحث العلمي.

7. إدارة المخاطر والمرونة التصميمية.

8. التحول الرقمي واستدامة العمارة والعمران.

9. إدارة وحوكمة العمران والعمليات المعمارية.

10. التنمية العمرانية المستدامة.

ويبدأ قبول ملخصات الأبحاث من اليوم وحتى 15 يناير ٢٠٢٦، على أن يتم الرد بقبول الملخصات بتاريخ ١ فبراير ٢٠٢٦، ويستمر قبول الأبحاث المقبولة حتى ١ مارس ٢٠٢٦.