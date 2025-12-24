سفارة ليبيا بأنقرة تنكس العلم حدادا على مصرع رئيس الأركان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نكست سفارة طرابلس لدى أنقرة علم بلادها، الأربعاء، إثر مصرع رئيس أركان الجيش الليبي محمد علي الحداد والوفد المرافق له بسقوط طائرتهم في العاصمة التركية.

وجرى تنكيس العلم الليبي المرفوع أمام مبنى سفارة ليبيا لدى أنقرة، بعد إعلان الحداد الوطني في ليبيا لمدة 3 أيام.

والثلاثاء، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة 3 أيام إثر مصرع محمد الحداد و4 مرافقين.

كما وجهت بإيفاد وفد رسمي إلى أنقرة للوقوف على ملابسات الحادثة ومتابعة الإجراءات ذات الصلة والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر المعتمدة.

وسقطت الطائرة التي كانت تقل الحداد والوفد المرافق له مساء الثلاثاء، في أرض خالية بقضاء "هايمانا" قرب العاصمة أنقرة.

وكانت الطائرة "فالكون 50" أقلعت أمس من مطار "أسنبوغا" بأنقرة، لتبلغ بعد تحليقها برج المراقبة بحالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي وتطلب هبوطا اضطراريا قبل أن تسقط.