الرئاسة اللبنانية: عون يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس التركي والعاهل الأردني

بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصالين هاتفيين، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي.



وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية: "تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تم خلاله التداول في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك إضافة الى الأوضاع في المنطقة".

وأوضح البيان، أن الرئيس التركي أكد للرئيس عون "دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات وسعيها الى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين"، فيما شكر الرئيس عون نظيره التركي على "مواقف بلاده حيال لبنان"، مؤكدا على "أهمية تعزيز العلاقات المشتركة".

وأضاف البيان أن، الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، تم التطرق فيه إلى "أبرز المستجدات في المنطقة، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين".

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن الاتصال تناول أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد العاهل الأردني "دعم الأردن لجهود لبنان في المحافظة على أمنه واستقراره وسيادته".



من جانبه شكر الرئيس عون، الملك عبد الله الثاني على الاهتمام الذي تبديه بلاده بلبنان في مختلف المجالات، لا سيما لجهة دعم الجيش اللبناني، وفقا لبيان الرئاسة اللبنانية.