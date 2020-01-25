يرى كاسونجو كابونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه ، قدم مباراة جيدة أمام مازيمبي الكونغولي، أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن الأبيض كان مسيطر على مجريات اللقاء منذ البداية.

وتعادل نادي الزمالك، مع نظيره مازيمبي الكونغولي، سلبيًا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كاسونجو، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة ناديه: "واجهت عدة صعوبات مع إدارة الوداد ولم يحترموا بنود التعاقد".

وتابع: "مسئولو الوداد المغربي يعاملون اللاعبين الأجانب بطريقة سيئة، وكانو يريدون أن ألعب للفريق مجانا".

وكشف: "الأهلي فاوضني للانتقال لصفوفه ولكني اخترت اللعب للزمالك".

وواصل: "اجتهد في التدريبات من أجل المشاركة مع الزمالك وتسجيل الأهداف، اعشق الجمهور الأبيض، وأسعى لاسعاد جماهيره".

وأردف: "كل أهدافي التي سجلتها مهمة، ولا يمكنني أن أقول هدف معين هو الأفضل، ولكن بالنسبة للجماهير قد يكون هدفي في سموحة الأهم".

وأوضح: "أعمل على تفادي إهدار الأهداف وأسعى للعودة بصورة أفضل، وسأكون جاهز للتواجد في قائمة الـ 18 في مباراة الزمالك المقبلة".

وأضاف: "جنش أكثر اللاعبين الذين اتحدث معهم وكذلك عبدالله جمعة وفرجاني ساسي وتربطني علاقة قوية بجميع اللاعبين".

واختتم: "رئيس الزمالك، ساندني في أزمتي مع الوداد المغربي، وتواصلت معه ونقلت له كل ما يحدث معي، وكنت محبط في المغرب ولم يكن لدي الرغبة في اللعب".