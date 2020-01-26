لاعب اتلتيك بيلباو يتعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة اسبانيول

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أكد اينياكي ويليامز مهاجم اتلتيك بيلباو تعرضه لاستهداف عنصري خلال مباراة فريقه أمام مضيفه اسبانيول والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله اليوم السبت في الدوري الإسباني.

وجرى استبدال ويليامز في الشوط الثاني وغادر الملعب من أقرب نقطة له دون الذهاب لمصافحة زميله البديل، قبل أن يتم استهدافه من قبل المشجعين أثناء توجهه لغرفة خلع الملابس.

وقال ويليامز بعد المباراة "حزين بسبب التعادل وأيضا بسبب تعرضي لهتافات عنصرية، إنه شيء لا يرغب أحد في سماعه وبعيد كل البعد عن مجتمعنا".

وأضاف "الجماهير ينبغي أن تأتي للاستمتاع ومساعدة فريقها، ولا ينبغي حدوث مثل تلك الأمور".

ولم ترد تلك الواقعة في تقرير حكم المباراة، لكن رابطة الدوري الإسباني من المقرر أن تحقق بشأنها.