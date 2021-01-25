انطلاق عروض فيلم بين الجنة والأرض في الإمارات نهاية يناير الجاري

يطرح الفيلم الروائي بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار في سينما عقيل بالإمارات العربية المتحدة، نهاية شهر يناير الجاري، على أن تستمر العروض التجارية للفيلم لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من ليلة ختام مهرجان ReelPalestine السينمائي 30 يناير حتى 18 فبراير.

وتعتبر سينما عقيل هي المحطة الثانية في جولة الفيلم حول العالم العربي، وكانت بدايتها في مصر بسينما "زاوية"، حيث حصل الفيلم على عروض جماهيرية ناجحة استمرت لأكثر من شهر.

سينما عقيل هي منصة سينمائية مستقلة، تستقدم أفلاما نوعية من كل أنحاء العالم لجمهور الإمارات، من خلال عرض أفلام خالدة ونماذج جيدة من تاريخ السينما، وتهدف سينما عقيل إلى أن تزيد المعرفة والاهتمام بفن السينما.

يذكر أن "بين الجنة والأرض" تم اختياره للمنافسة على جوائزالجولدن جلوب وأكاديمية الفيلم الأوروبي، وخلال مسيرته بالعديد من الجوائز الدولية منها جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا‎، تنويه خاص من مهرجان أفلام المرأة المتوسطية في لشبونة، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم من مهرجان الأفلام العربية التعاوني.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، الكاتبة والمخرجة الحاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، ونالت الماجستير في إنتاج الأفلام/ الفيديو في الولايات المتحدة؛ بدأت مسيرتها منذ عام 2000 بعدد من الأفلام الوثائقية والروائية، وفي 2009 أخرجت أول أفلامها الروائية الطويلة المر والرمان والذي نال استحسان النقاد وحصد عدة جوائز، ثم فيلم عيون الحرامية، الفائز بأفضل ممثل في مهرجان القاهرة ومثّل دولة فلسطين في ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وكذلك جوائز الجولدن جلوب، ويعد فيلم بين الجنة والأرض هو أحدث أفلامها.