الأوقاف: تطوير مساجد القرى المستهدفة ضمن مشروع تطوير الريف المصري

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن الوزارة ستعمل في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، على تطوير ورفع كفاءة المساجد في جميع القرى التي يشملها المشروع وفي جميع توابعها، إحلالا أو تجديدًا أو صيانة أو فرشًا أو رفع كفاءة، بالتزامن مع خطط التنفيذ التي يضعها مجلس الوزراء.

وأوضح جمعة، في تصريحات له اليوم، أن ذلك يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تضافر الجهود في المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه لتطوير القرى وتوابعها تطويرًا شاملا، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أي قوائم انتظار في إحلال أو تجديد أو فرش المساجد في أي من هذه القرى وتوابعها خلال الفترة التي حددها الرئيس بـ3 سنوات، سواء بتنفيذ الوزارة أم بالشراكة مع الجهود الوطنية المخلصة التي تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها إشرافًا كاملا.

وأكد أن التعاون بين الوزارة وأهل الفضل والمؤسسات الوطنية أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، أسفرت عن افتتاح أكثر من 800 مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة كاملة ورفع كفاءة في 5 أشهر فقط من سبتمبر 2020 إلى نهاية يناير 2021.

ونوه بأنه قد خصص 100 ألف متر سجاد بصفة عاجلة لمساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرش، وسيتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي الحالي يونيو 2021، بواقع 20 ألف متر شهريا بداية من فبراير المقبل، مع تكليف كل من وكيل الوزارة لشئون المساجد، ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة، والمكتب الفني بالوزارة بإعداد خطة التنفيذ فورًا.