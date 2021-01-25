استطلاع: 69% من الأمريكيين يؤيدون استراتيجية بايدن للتصدي لكورونا

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته شركة "إبسوس" لاستطلاعات الرأي، لصالح شبكة "إيه.بي.سي" الإخبارية الأمريكية، ونشرت نتائجه أمس الأحد، أن أكثر من ثلثي الأمريكيين يوافقون على استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن، في التصدي لجائحة كورونا، بعد أيام قليله من تنصيبه.

ووجد الاستطلاع أن 69% من المستطلعين يؤيدون إدارة بايدن للجائحة في الأيام الأولى لتوليه الرئاسة، على عكس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي دائما ما ينتقد بسبب استراتيجيته في الحد من انتشار الوباء، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وتلقت الإدارة الأمريكية الجديدة، تأييدا بنسبة 81% على أمر تنفيذي تم توقيعه في يوم التنصيب يفرض ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في المباني الفيدرالية وعلى الأراضي الفيدرالية.

وأيدت غالبية الجمهوريين بنسبة 59% هذا الإجراء، وكذلك أغلبية ساحقة من الديمقراطيين والمستقلين بنسبة 99% و 83% على التوالي.

وبلغت نسبة تأييد انتقال السلطة لبايدن 67%، ما أعاد إحياء تقليد حصول الرؤساء على نسب تأييد عالية في الأشهر الأولى من توليهم المنصب قبل انخفاض النسبة، وكان سلفه (ترامب) قد كسر هذا الاتجاه بعد أن أيد 40% تعامل ترامب مع انتقال السلطة.

وأظهر الجمهوريون دعما أقل لإجراءات بايدن المبكرة لإنهاء حظر سفر المسلمين، ووقف إعلان الطوارئ على الحدود الجنوبية والعودة إلى منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.

كما أعرب غالبية المستطلعين بنسبة 57% عن ثقتهم في قدرة بايدن على توحيد الأمة، وقال 22% إن لديهم ثقة كبيرة في الأهداف التي أعلن عنها خلال خطاب تنصيبه. بينما قال ما يقرب من ربع المستطلعين إنهم متشككون بشدة في قدرة الرئيس على توحيد البلاد.

وأجرى الاستطلاع في الفترة ما بين 22 و23 الشهر الجاري بعد يومين أو ثلاثة من التنصيب، وشمل عينة قوامها 504 أمريكيين، وبلغ هامش الخطأ 5%.