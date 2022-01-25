عمرو أديب يتفاعل مع أغنية لعنبة على الهواء: صعب حد يضحكني

قال مؤدي المهرجانات مصطفى عناب، إنه استلم الكارنيه الخاص بتصريح الغناء السنوي الصادر من نقابة المهن الموسيقية، لافتًا إلى أنه حصل على التصريح بعد التقديم على اختبارات النقابة وتصديق الفنان هاني شاكر عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، أن أعضاء لجنة الاختبار شملت الفنانين حلمي عبدالباقي وحمادة أبو اليزيد وأحمد رمضان ومنصور هندي، موضحًا أنه أدى مقطعًا من أغنية له تدعى «فكك».

من جانبه طلب «أديب» من مطرب المهرجانات أداء مقطع من الأغنية على الهواء وتفاعل معها، كما أعرب عن أمنياته لـ«عناب» بالتوفيق والنجاح، قائلًا: «ألف مبروك يا عناب وربنا معاك يا ابني.. صعب حد يضحكني والموضوع غريب».

وكان الثلاثي حمو طيخا ومصطفى عنبة وأحمد موزة، قد أكملوا أوراقهم في نقابة الموسيقيين، واجتازوا اختبارات النقابة، وحصلوا على تصريح سنوي بالعمل، ووافق الثلاثي على تغيير أسماء الشهرة الخاصة بهم، لأسماء جديدة معتمدة لدى نقابة الموسيقيين.