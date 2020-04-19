وزير الداخلية اللبناني يكشف عن ضبط شحنة كابتجون داخل صناديق شاي متجهة للسعودية

كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي خلال مؤتمر صحفي، عقده في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في العاصمة بيروت، عن "عملية أمنية نوعية نتج عنها ضبط شحنة كبيرة من الكبتاجون داخل 7 أطنان من الشاي، كانت متوجهة نحو توجو في إفريقيا ومنها نحو السعودية".

وقال مولوي بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي العماد عثمان، ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، إن "العمل الدقيق لشعبة المعلومات أدى إلى ضبط الشحنة التي انطلقت من مرفأ بيروت، وإرجاعها من المياه الإقليمية".

وأضاف أن "الشحنة وصلت اليوم إلى بيروت بعد مغادرتها بثلاثة أيام، وكانت من الممكن أن تصل إلى إخواننا العرب لولا العملية الأمنية والأمن الاستباقي".

وذكر مولوي، أنه "بالمتابعة والعمل الأمني الدقيق الذي قامت وتقوم به شعبة المعلومات من خلال متابعة كل شبكات تهريب الكبتاجون".

يذكر أن الشحنة المضبوطة عبارة عن 430 علبة شاي، تزن كل منها 17 كج.

وأعلنت السلطات السعودية، في وقت سابق، إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8,3 مليون حبة كبتاجون، في منفذ ميناء جدة، بعد العثور عليها مخبأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذ.

ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أكدت من خلالها العثور على (3,054,000) حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية ثمار البصل، وذلك بعد الكشف عليها بالتقنيات الأمنية والوسائل الحية، خاصة الكلاب البوليسية.