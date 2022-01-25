اتحاد الكرة يعلن استكمال الموسم الماضي من كأس مصر

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أعلن إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن استكمال بطولة كأس مصر للموسم الماضي، وذلك بعد موافقة مجلس الجبلاية في اجتماعه أمس.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة "etc": "بطولة كأس مصر النسخة الماضية إذا تم إلغاؤها سيدفع اتحاد الكرة الشرط الجزائي للراعي، لذلك سيتم استكمال البطولة".

وأضاف: "عامر حسين، عضو الاتحاد ورابطة الأندية سيعرض على المجلس السيناريو الخاص باستكمال المسابقة واختيار مواعيد المباريات ومن ثم الإعلان عن كل التفاصيل لاحقا".

ولم تستكمل بطولة كأس مصر الموسم الماضي حتى الآن، حيث لم تقام مباريات نصف النهائي، بالإضافة إلى مواجهة مؤجلة بين الأهلي وبيراميدز من دور الـ8.