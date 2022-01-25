تفتح وزارة التربية والتعليم، اليوم، موقعها الرسمي لبدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، عبر الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/، موضحة أن آخر موعد للتقديم 24 فبراير المقبل.

وشددت الوزارة على طلاب الثانوية العامة ضرورة حفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها.

وأعلنت المديريات التعليمية والمدارس الثانوي، طريقة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، ومن خطوات التسجيل تسجيل الاستمارة من خلال البريد الموحد للطالب، مراجعة اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده، الدقة عند كتابة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة، مراجعة مواد التخصص لكل شعبة، أن تكون الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6، يكون عنوان الطالب المدون فى الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

وشددت التعليمات أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون خطأ، وإذا وجد خطأ ببیانات الاستمارة الإلكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا للمدرسة.

وأضافت أن طباعة الاستمارة مسئولية الطالب وولي أمره لأنها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب لذلك إذا وجد خطا عليه التوجه لحجرة الإرشاد التعليمي فورا لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة،وقبل تسليم الاستمارة على الطالب وولي أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منهما أمام أعضاء حجرة الإرشاد التعليمي.