ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش والأفيون بمحافظتي البحر الأحمر وأسوان

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 عناصر إجرامية بمحافظتى البحر الأحمر وأسوان وبحوزتهم 186 طربة حشيش، وأفيون وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (البحر الأحمر - أسوان) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة سفاجا، مركز شرطة أسوان) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط: (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة سفاجا، وبحوزته (156 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15.600 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون - طبنجة - طلقات لذت العيار - خزينة لذات العيار - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

ضبط 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسوان حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أسوان، وبحوزتهم (30 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - 7 هاتف محمول)، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون 900 ألف جنيه تقريباً.

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.