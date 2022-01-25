قوات بحرية روسية وصينية تجري تدريبات مشتركة في بحر العرب

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات بحرية روسية صينية مشتركة في بحر العرب، تحت اسم "بحر السلام-2022".

ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيان للوزارة، فقد قامت القوات خلال التدريبات بتنفيذ مناورات تكتيكية، والتدريب على تفتيش سفينة شحن مختطفة وتحرير طاقمها.

ومن الجانب الروسي، شاركت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ في التدريبات، تضمنت طراد الصواريخ فارياج.

وبعد انتهاء التدريب، واصلت مفرزة السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ أداء المهام وفقًا لخطة الرحلات البحرية بعيدة المدى.

وكانت مناورات تحمل اسم "حزام الأمن البحري 2022" قد انطلقت الجمعة الماضية بمشاركة إيران والصين وروسيا، شمالي المحيط الهندي، بهدف "ترسيخ الأمن وركائزه بالمنطقة وتوسيع التعاون متعدد الأطراف بين الدول الثلاث وإبداء حسن النوايا".