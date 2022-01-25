الرئيس الجزائري ينهي زيارته إلى مصر

غادر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، جمهورية مصر العربية، عائدا إلى الجزائر، عقب زيارة عمل وأخوة دامت يومين.



ونقلًا عن موقع الإذاعة الجزائرية، مساء الثلاثاء، كان في وداعه بمطار القاهرة الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار مسؤولي الدولة المصرية.



وقد أجرى الرئيس تبون خلال هذه الزيارة محادثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي خصه باستقبال رسمي بقصر الاتحادية الرئاسي بالعاصمة القاهرة.



وبحث الرئيسان خلال هذه المحادثات سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر ومصر والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.