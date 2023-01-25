البرلمان السلوفاكي يوافق على تعديل الدستور للسماح بإجراء انتخابات مبكرة

وافق البرلمان السلوفاكي اليوم الأربعاء على تعديل دستور البلاد للسماح بإجراء انتخابات مبكرة.

وصوت 92 نائبا لصالح تعديل يسمح بانتخابات مبكرة إذا تمت الموافقة عليه بأغلبية ثلاثة أخماس في المجلس الوطني لجمهورية سلوفاكيا المكون من 150 مقعدا، ولم يكن دستور سلوفاكيا يسمح في السابق بإجراء انتخابات مبكرة، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".

وبعد أن خسرت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء إدوارد هيجر تصويتا بحجب الثقة في البرلمان الشهر الماضي، أعطت رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا المشرعين مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لإجراء التغييرات الدستورية المطلوبة.

ودعت المعارضة إلى التصويت على سحب الثقة بعد شهور من الأزمة السياسية. وقد طلبت كابوتوفا من حكومة هيجر البقاء في مناصبها بسلطات مخفضة كحكومة تصريف أعمال.

وقالت الرئيسة إنها ستختار رئيس وزراء جديدا وتؤدي حكومته اليمين الدستورية في حال عدم التزام المشرعين بالموعد النهائي المحدد في 31 يناير.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس الوطني غدا الخميس مناقشة موعد محتمل للانتخابات العامة. وقالت الأحزاب في الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها إنها تفضل 30 سبتمبر، بينما تريد المعارضة إجراء الانتخابات في وقت سابق، ربما في يونيو أو مايو.

وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن المعارضة ستحظى بفرصة جيدة للفوز في اقتراع مبكر.