يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد، مباراة هامة للغاية أمام منتخب السويد، في التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، والتي تقام في بولندا والسويد خلال الفترة الحالية.

تأهل المنتخب الوطني للدور ربع النهائي، بعدما حل وصيفًا في مجموعته بالدور الرئيسي، برصيد 8 نقاط، خلف الدنمارك، بطل العالم، وصاحبة الصدارة في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 30-25 في المباراة الأخيرة من الدور الرئيسي، والتي أقيمت على ملعب «مالمو أرينا» وهي الخسارة الوحيدة للمنتخب في البطولة الحالية.

ويصطدم المنتخب الوطني في ربع النهائي مع المنتخب السويدي صاحب الأرض والجمهور والذي احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يلعب المنتخب الدنماركي مع نظيره المجري صاحب الوصافة بالمجموعة الثانية.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز في مواجهة وصيف النسخة الماضية، من أجل مواصلة الرحلة في بطولة العالم والتأهل للدور نصف النهائي. ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بذكريات جيدة، حيث حقق الفوز على السويد في آخر مباراة جمعت المنتخبين، وكانت ضمن منافسات بطولة أولمبياد طوكيو الأخيرة في اليابان.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني في البطولة 19 لاعبًا وهم "كريم هنداوي وعبد الرحمن حميد ومحمد علي وعمر الوكيل "بكار" وأحمد مؤمن صفا "دودو" وعلي زين وحسن قداح ومحمد سند وأكرم يسري ومحسن رمضان ومهاب سعيد ويحيى الدرع وأحمد هشام السيد "دودو" وسيف الدرع ومحمد ممدوح هاشم وإبراهيم المصري وأحمد خيري وأحمد عادل وشادي خليل.

وتنص قواعد المسابقة على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالدور الرئيسي إلى الدور ربع النهائي.

وكان المنتخب قد حسم صعوده إلي ربع النهائي عقب فوزه علي منتخب البحرين 26-22 ومن قبلها الانتصار علي بلجيكا في أولي مباريات الدور الرئيسي بنتيجة 33 - 28 وهي النتائج التي مكنت الفراعنة من التأهل رسميًا للدور ربع النهائي من البطولة.

يذكر أن منتخب اليد قد تأهل اليد إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة خلال مواجهات الدور الأول بعد الفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته يرى حسن يسري، لاعب المنتخب الوطني أن مباراة السويد تمثل عنق زجاجة للفراعنة، حيث قال: «مباراة السويد في ربع النهائي مباراة عنق زجاجة وتحتاج إلى تركيز وإنهاء الهجمات. لا بد من دراسة منتخب السويد جيدا والعمل على نقاط ضعف منتخب السويد».

وسيكون يحيى الدرع، نجم المنتخب، جاهزًا لمواجهة السويد رغم الإصابة التي تعرض لها في نهاية مباراة الدنمارك، حيث قال عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد: «يحيى الدرع سيتواجد في المباراة القادمة بشكل طبيعي، إصابته بسيطة وليس هناك أي قلق، من حسن حظنا أن السقوط كان في هذه المباراة وليس المباراة القادمة، خسارة اليوم ستساعدنا على تركيزنا أكثر».

وأتم: «منتخب مصر يستطيع مواجهة السويد وكعبنا عالي عليهم دائماً، لذلك سيكون دافعًا لنا ومتفائلين كثيرًا بالمباراة».