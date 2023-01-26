أرمينيا وليتوانيا تبحثان تطورات الأزمة الإنسانية في ناجورنو قره باغ





أعلن مكتب رئيس مجلس الأمن الأرميني، اليوم الأربعاء، أن أمين مجلس الأمن أرمين جريجوريان، عقد محادثة هاتفية مع كبير مستشاري رئيس ليتوانيا كوستوتيس بدريس، لبحث تطورات أزمة إغلاق ممر لاتشين.



وذكر مكتب مجلس الأمن في تصريحات لوكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية، أن الجانبين ناقشا الوضع الذي نشأ في ناجورنو كاراباخ نتيجة إغلاق ممر لاتشين من جانب السلطات الأذرية، والأزمة الإنسانية المتفاقمة يوما بعد يوم في المنطقة.



وأضاف البيان أن جريجوريان شدد على الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي لحل الأزمة، مُشيرًا إلى أن الجانبين تطرقا أيضًا خلال الاجتماع لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يلزم أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الانسانية، بعد أن أغلقته السلطات الآذرية.