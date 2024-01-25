متخصصون بمعرض الكتاب: نحتاج إلى خطاب فلسفي جديد متحرر من الأيدولوجيات

شهد الصالون الثقافي في أولى أيام الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي، ندوة بعنوان "آفاق الفلسفة في عالم جديد"، شارك فيها أستاذ الفلسفة بجامعة الإسكندرية أشرف منصور، والكاتب السعودي ونائب رئيس الجمعية السعودية للفلسفة شايع الوقيان، والمفكر المغربي محمد الشيخ، وأدار الندوة حسين علي.

منعطفات الفلسفة.

تحدث الكاتب شايع الوقيان عن ثلاثة منعطفات مر بها الحاضر الفلسفي العربي؛ الأول هو المنعطف الحضاري وهو مرتبط بحركات التحرر في بداية القرن العشرين والذي شهد ظهور مفكرين كبار مثل عثمان أمين ويوسف كرم.

أما المنعطف الثاني فجاء تقريبا في فترة الخمسينيات إلى السبعينيات وشهد ظهور الكثير من العقائد والمذاهب فيما يعد المنعطف الثالث منذ منتصف الثمانينيات في القرن الماضي وفيه انحسرت الفلسفة في الدرس الأكاديمي وتحولت إلى نقد للنص والخطاب.

وأكد الوقيان على أهمية إنتاج خطاب جديد بعيدا عن خطاب القرن الماضي، موضحا أن إنتاج نموذج فكري يتطلب التحرر من الإيدولوجيا والانخراط غير النقدي في المعترك السياسي فضلا عن أهمية العودة إلى الواقع الحي وعدم الخجل من مناقشة القضايا المحلية وكذلك تأسيس مجتمع فلسفي عربي متماثل لمناقشة الإنتاج الفكري للمثقفين العرب.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.