أردوغان يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا حرب إسرائيل على غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا، اليوم الخميس، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين بلديهما وقضايا إقليمية ودولية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وأعرب أردوغان، خلال اتصال هاتفي جرى بينه وبين رامافوسا، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عن ترحيبه بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبتها على جريمة "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وتناول الجانبان خلال الاتصال مسار الدعوى في المحكمة، التي تصدر غدا الجمعة، قرارا بشأن اتخاذ تدابير احترازية بوقف الإبادة.

وأكد أردوغان أن "تركيا ستبذل قصارى جهدها لضمان إنهاء الدعوى العادلة (الإبادة الجماعية) وفقًا لحقوق الإنسان ولنيل إسرائيل، التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية، العقوبة التي تستحقها".