فرنسا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بسفينة ثالثة للأمن البحري

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، اليوم الخميس، أن فرنسا تعزز وجودها العسكري في مياه الشرق الأوسط، حيث تم إرسال سفينة عسكرية ثالثة إلى المنطقة للقيام بمهام "الأمن البحري".



وقال ناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية، في تصريح صحفي، إن إرسال سفينة ثالثة هي الفرقاطة "ألزاس" "يأتي ضمن رصد هجمات ضد السفن التجارية، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.



وأضاف الناطق باسم هيئة الأركان أن السفينة "عبرت قناة السويس الأسبوع الماضي للوصول إلى البحر الأحمر للقيام بمهام أمنية بحرية"، مشيراً إلى أن فرقاطة أخرى هي "لانجدوك" التي أسقطت عدة طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون منذ ديسمبر، ستقوم الآن بدوريات في خليج عدن.



وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن هناك أيضا سفينة إمداد كبرى هي "جاك شوفالييه" في المنطقة الممتدة من الخليج الى البحر الأحمر مرورا بغرب المحيط الهندي وخليج عدن، موضحة أن هناك بالتالي ثلاث سفن عسكرية فرنسية في هذه المنطقة الحساسة.



وشن الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، وذلك تضامنًا مع غزة بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي.