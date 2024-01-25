خليفة ميسي ينضم لصفوف مانشستر سيتي

نجح نادى مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، في ضم موهبه كروية جديدة يلبق بميسي الجديد حيث تعاقد النادى الانجليزي مع الأرجنتيني الشاب كلاوديو إيتشيفيري، لاعب الوسط، قادمًا من ريفربلايت، حتى صيف 2028، حسبما أعلن، الخميس.

ويبلغ إيتشيفيري من العمر 18 عامًا، وسبق أن شارك في ست مباريات مع فريقه، كما قاد منتخب بلاده تحت 17 عامًا في كأس العالم الأخيرة، مسجلًا ثلاثية خلال الفوز الكبير على البرازيل «3ـ0» في ربع النهائي، ليصبح أول لاعب يسجل «هاتريك» في شباك منتخب السامبا، بعد ليونيل ميسي، في تجريبية أجريت عام 2012.

كما أنه أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في مواجهات برازيلية أرجنتينية بالمونديال، كما أنه أول أرجنتيني أيضًا يحرز «هاتريك» بقميص منتخب بلاده في تاريخ كأس العالم للناشئين.

وأصبح كثير من الجماهير الأرجنتينية ووسائل الإعلام تشبه اللاعب، الصاعد حديثًا للفريق الأول، بليونيل ميسي لإجادته المراوغة بالقدمين، إضافة إلى ارتدائه رقم 10، وهو رقم البرغوث مع منتخب بلاده.